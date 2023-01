Carburanti: P. De Luca (Pd), aumento accise responsabilità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento delle accise “è una scelta politica del governo Meloni che non ha voluto rinnovare in legge di bilancio il taglio introdotto e portato avanti dall'esecutivo Draghi. Una scelta scellerata di fronte ad un aumento già insostenibile dei prezzi energetici e dell'inflazione”. Lo ha dichiarato Piero De Luca, vice capogruppo del Partito democratico alla Camera, intervenendo in diretta su SkyTg24. “Di fronte a questa situazione – ha proseguito –, la destra ha preferito introdurre misure di pegno elettorale come condoni e flat tax, penalizzando invece famiglie e imprese che ora pagano cara questa scelta e si trovano a di fronte a costi della vita insostenibili”. “Chiediamo al governo di correggere subito questa decisione e di non perdere tempo a cercare alibi o falsi nemici quando le responsabilità sono tutte loro", ha concluso. (Rin)