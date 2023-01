Ucraina: von der Leyen, durante quest'anno avete stupito il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quasi un anno, l'Ucraina ha stupito il mondo. "In molti pensavano, in quella fatidica mattina di febbraio, che Kiev sarebbe caduta nel giro di pochi giorni". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. "Ma questo non ha tenuto conto del coraggio morale e fisico del popolo ucraino. Avete resistito all'invasione russa e vi siete ribellati all'aggressore contro ogni previsione", ha aggiunto. "In quest'ultimo anno, il vostro Paese ha commosso il mondo e ispirato tutta l'Europa. E posso assicurarvi che l'Europa sarà sempre al vostro fianco", ha concluso von der Leyen. (Beb)