Torino: concorso Fs-Salone del libro, arrivati oltre 150 racconti

- Sono oltre 150 i racconti che sono stati inviati dai viaggiatori per la prima edizione del concorso ‘Appunti di viaggio’ organizzato da Ferrovie dello Stato e il Salone del libro. Il contest invita gli utilizzatori dei treni a scrivere racconti inediti basati sul viaggio a bordo dei treni. Ci sarà tempo fino al 3 febbraio per inviare i testi, mentre ad aprile 2023 una Commissione Tecnica selezionerà 25 racconti finalisti che concorreranno per essere tra i 3 vincitori che verranno pubblicati a fine anno in una raccolta insieme ai racconti degli scrittori e delle scrittrici che fanno parte della giuria finale.(Rpi)