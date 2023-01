Ucraina: von der Leyen, nostro sostegno non verrà mai meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti dubitavano del nostro sostegno all'Ucraina, ma "il nostro sostegno non verrà mai meno". A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. "Molti dubitavano che il sostegno sarebbe stato così incrollabile. Ma oggi i Paesi europei stanno fornendo all'Ucraina armi sempre più importanti. Ospitiamo circa 4 milioni di ucraini nelle nostre città, nelle nostre case e nelle nostre scuole, e abbiamo messo in atto le sanzioni più forti di sempre, che lasciano l'economia russa di fronte a un decennio di regressione e la sua industria affamata di tecnologie moderne e critiche", ha detto. La presidente dell'esecutivo Ue ha poi assicurato che "non ci sarà impunità" per i crimini di guerra russi. "Il nostro sostegno all'Ucraina non verrà mai meno. Dall'aiuto per ripristinare l'energia elettrica, il riscaldamento e l'acqua, alla preparazione per lo sforzo di ricostruzione a lungo termine", ha aggiunto von der Leyen. "Per riaffermare il nostro sostegno, ieri abbiamo annunciato che la Commissione fornirà un sostegno finanziario di 3 miliardi di euro. Si tratta della prima tranche del nostro pacchetto di sostegno da 18 miliardi di euro per il 2023. Ciò rafforzerà la stabilità finanziaria dell'Ucraina, contribuirà al pagamento di salari e pensioni e garantirà il funzionamento di ospedali, scuole e servizi abitativi", ha concluso. (Beb)