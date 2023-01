Energia: Venier (Snam), rigassificatore Livorno e asse Sud Nord rendono sicuro il sistema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono esempi di ridondanza e di flessibilità che rendono sicuro il sistema energetico italiano”. Lo ha detto Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam, durante il convegno “Infrastrutture energetiche per una transizione sicura e sostenibile”. Venier ha spiegato come la “capacità disponibile dell’asse Sud Nord ha consentito di invertire i flussi utilizzando il gas dell’Algeria, così come il rigassificatore Olt al largo di Livorno che prima faceva qualche carico l’anno mentre ora è prenotato per i prossimi tre anni”. (Rin)