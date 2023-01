Emirati Arabi-Serbia: ministri Energia concordano memorandum su sviluppo idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia della Serbia Dubravka Djedovic e l'omologo degli Emirati Arabi Uniti Suhail Al-Mazroui, hanno concordato ad Abu Dhabi di firmare un memorandum di cooperazione nel campo dello sviluppo dell'idrogeno come nuova fonte di energia, nonché di continuare nella cooperazione nel campo delle fonti energetiche rinnovabili. Lo riporta una nota del ministero serbo, ripreso dall'emittente "N1". "L'idrogeno è l'energia del futuro e consentirà un'energia più pulita con un minore impatto sull'ambiente", ha detto Djedovic, sottolineando che gli Emirati Arabi Uniti "hanno conoscenze, tecnologie sviluppate e aziende che possono essere partner importanti nell'ulteriore sviluppo dell'energia rinnovabile, ma anche dell'idrogeno verde e blu come nuova fonte di energia nel nostro sistema energetico", ha rimarcato. Djedovic ha quindi affermato che il potenziale delle fonti rinnovabili "è uno strumento importante per aumentare la sicurezza energetica della Serbia, così come per raggiungere la visione della neutralità climatica". La ministra ha precisato che la cooperazione con gli Emirati Arabi ha già dato vita nel Paese balcanico al parco eolico Cibuk 1, "il quale produce energia in grado di rifornire 113.000 famiglie" e che nel corso dell'anno "inizierà la costruzione del Cibuk 2". Durante la visita ad Abu Dhabi la ministra serba ha in agenda anche un incontro con il direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per le energie rinnovabili, Francesco La Camara. (Seb)