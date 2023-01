Province: domani Calderoli al direttivo Upi per illustrare riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, interverrà alla riunione del Comitato direttivo dell’Unione delle Province d’Italia che si terrà mercoledì 18 gennaio a Roma per illustrare le proposte di legge del Governo in merito alla revisione delle norme sulle Province rispetto al nuovo sistema elettorale, agli organi politici e alle funzioni fondamentali che dovranno esercitare. Il Comitato direttivo è composto dal presidente dell’Upi e da venti componenti presidenti di Provincia e delle Upi regionali ed è l’organismo che definisci gli indirizzi dell’Associazione. “E’ la prima volta che un ministro accetta di intervenire ai lavori del nostro Comitato direttivo – sottolinea il presidente dell’Upi Michele de Pascale - un’occasione davvero importante per confrontarci e trovare la strada per portare finalmente a termine il processo di riconoscimento e valorizzazione delle Province. Siamo davvero grati al ministro Calderoli per avere accettato il nostro invito e per l’impegno nel volere superare la Legge 56/14 per restituire ai territori un quadro ordinamentale certo. La riunione di domani è particolarmente importante, considerato che in Commissione Affari Costituzionali del Senato è già avviata la discussione sui disegni di legge parlamentari presentati da tutti i partiti, sia di maggioranza che di opposizione”. La riunione del Comitato Direttivo si terrà esclusivamente in presenza. (Rin)