Romania: Iohannis, successo Mcv deve essere completato quest'anno con l'adesione a Schengen (2)

- Il presidente ha aggiunto che la Romania è una parte importante della soluzione alle sfide della sicurezza. "Il successo del Meccanismo di cooperazione e verifica nel 2022 deve essere completato quest'anno con la meritata adesione a Schengen, perché la Romania è pronta sotto tutti i punti di vista. Il posto della Romania e dei suoi cittadini è in Schengen. Ringrazio tutti gli Stati che ci hanno sostenuto e contiamo sul vostro sostegno e continuiamo a riaffermare in questo quadro che faremo tutti i passi che ci riguardano a tutti i livelli affinché la Romania ottenga una decisione favorevole per l'adesione all'area Schengen. La Romania è certamente una parte importante della soluzione alle sfide di sicurezza che affrontiamo a livello europeo, abbiamo contribuito e stiamo costantemente contribuendo al rafforzamento della sicurezza dell'Unione", ha sottolineato Iohannis. (Rob)