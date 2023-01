Milano: Farina (Avs), bisogna rafforzare i servizi decentrati, non chiuderli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna rafforzare i servizi decentrati, non chiuderli. Perché già oggi siamo tanto troppo lontani dall’idea di Milano a 15 minuti che abbiamo proposto nell’ultima campagna elettorale. Perché serve avvicinare i quartieri, in particolare quelli più periferici. Ancor di più se parliamo di un quartiere come Niguarda per ragioni geografiche e socio-anagrafiche”, dichiara Daniele Farina, candidato con Alleanza Verdi Sinistra alle prossime Regionali. “Caro Beppe Sala, la scelta di chiudere l'anagrafe di via Passerini - spiega Farina - che a quanto scrivete serviva oltre 7000 cittadini all'anno nonostante orari e appuntamenti a disposizione molto ridotti, è una scelta miope dal punto di vista amministrativo e sbagliata da quello politico. Il Governo ha sospeso la possibilità di ottenere certificati presso edicole e tabaccherie sparse in città aggravando il lavoro degli uffici e complicando la vita dei cittadini ma, proprio per questo, noi dobbiamo rilanciare difendendo e rafforzando i servizi decentrati. Siete ancora in tempo per tornare indietro su via Passerini e su via Boifava. Siete ancora in tempo per correggere una decisione sbagliata e assolutamente poco motivata”, conclude. (Com)