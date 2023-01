Energia: von der Leyen, nostra reazione a guerra dimostra cosa può fare l'Europa unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione dell'Europa alla guerra è l'esempio di come l'Unione europea sia rimasta unita nel momento più importante. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. "Prendiamo ad esempio l'energia. Un anno fa, l'Europa aveva una massiccia dipendenza dai combustibili fossili russi accumulata nel corso di decenni. In meno di un anno, l'Europa ha superato questa pericolosa dipendenza", ha detto. "Abbiamo sostituito circa l'80 per cento del gas dei gasdotti russi. Abbiamo riempito gli stoccaggi e ridotto la domanda, di oltre il 20 per cento nel periodo agosto-novembre. E grazie a uno sforzo collettivo, abbiamo fatto scendere i prezzi del gas più rapidamente di quanto ci si aspettasse", ha aggiunto. "Dal picco di agosto, i prezzi del gas naturale in Europa sono scesi dell'80 per cento nel mese in corso. Si tratta di un livello inferiore a quello precedente alla guerra in Ucraina. L'Europa ha dimostrato ancora una volta la forza della sua volontà collettiva", ha concluso. (Beb)