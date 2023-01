Lombardia 2023: Moratti, Trenord sia utile a pendolari. non a politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più di 2mila treni soppressi ogni mese, 2.300 con ritardi superiori ai 15 minuti, per non parlare di quelli con ritardi inferiori, ma comunque in ritardo". Lo afferma in una nota la candidata civica alla presidenza di Regione Lombardia Letizia Moratti. Voghera-Piacenza il 17,4 per cento dei treni soppressi o con grave ritardo, Brescia-Piadena-Parma l’11,4 per cento; Alessandria-Milano 11 per cento, Bergamo-Milano 11 per cento, Pavia-Milano 10,9 per cento. Le trafficatissime Asso-Seveso-Milano e Varese-Saronno-Milano, rispettivamente il 10 per cento e 9,6 per cento. Senza contare i ritardi nelle stazioni intermedie - fa notare Moratti -. È la fotografia di un sistema ferroviario che non funziona come dovrebbe e che deve essere messo a gara per recuperare competitività e per migliorare i servizi, come propongo nel mio programma". "Ieri il professor Paolo Beria, docente del Politecnico di Milano, e direttore di Traspol, laboratorio di politica dei trasporti dell’ateneo, sul Corriere ha proposto la stessa soluzione.Non ci sono più scuse, è tempo di cambiare, mettendo a gara come si fa negli altri paesi europei. Trenord deve essere utile ai pendolari, non alla politica" conclude l'ex assessore regionale al welfare. (Com)