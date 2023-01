Germania: Pistorius (SpD) nominato ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha nominato Boris Pistorius ministro della Difesa, in sostituzione di Chrtistine Lambrecht, che ha rassegnato ieri le dimissioni dall'incarico assunto l'8 dicembre 2021. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit. Come riferito dal funzionario, Scholz si è detto “molto lieto” della scelta di Pistorius per la Difesa, definendo l'attuale ministro dell'Interno della Bassa Sassonia “un politico di grande esperienza, collaudato nell'amministrazione”. Il cancelliere ha poi evidenziato che Pistorius “si occupa da anni di politica di sicurezza e, con la sua competenza, la sua grinta e il suo grande cuore, è proprio la persona giusta per guidare le Forze armate nella svolta epocale”. Esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) come Lambrecht, Pistorius giurerà da ministro della Difesa nella giornata del 19 gennaio. ha detto il cancelliere federale Olaf Scholz, secondo il messaggio. Pistorius riceverà giovedì il certificato di nomina dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier e presterà giuramento al Bundestag. Da allora, il governo federale non sarà più fondato sulla parità di genere, con nove uomini e otto donne tra i ministri. (Geb)