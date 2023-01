Taiwan: senatore Usa Young incontra presidente Tsai, focus su semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano statunitense Todd Young ha incontrato oggi a Taipei la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, con la quale ha discusso il rafforzamento della cooperazione nel comparto dei semiconduttori. Young, uno dei promotori del Chips and Science Act firmato dal presidente Joe Biden per promuovere l’industria nazionale dei microchip e contenere la Cina, si è recato ieri sull’isola per una visita di tre giorni. “Sono qui per imparare come continuare a rafforzare la cooperazione (sui microchip), incrementare le vendite e le assunzioni, nonché promuovere i futuri scambi tra l’isola e gli Stati Uniti”, ha detto il senatore dell’Indiana, che ha ribadito a Taipei il sostegno bipartisan del Congresso in risposta alle tensioni con la Cina. (Cip)