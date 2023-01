Arabia Saudita: ministro Finanze, Riad possibile intermediaria tra Washington e Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita potrebbe porsi come intermediaria per favorire la comunicazione tra Cina e Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro delle Finanze saudita, Mohammed al Jadaan, durante l’incontro annuale del World Economic Forum, iniziato ieri nella località svizzera di Davos. Rispondendo a una domanda sulle maggiori preoccupazioni per il 2023, il ministro saudita ha evidenziato la necessità di cooperazione e partenariato al fine di evitare ulteriori “tensioni geopolitiche”. In tale quadro, ha affermato il ministro in dichiarazioni riprese dall'emittente "Al Arabiya", Riad è in grado di preservare un dialogo tra “tutte le maggiori potenze politiche” di fronte alla crisi ucraina, alla rivalità tra Washington e Pechino e alla volatilità del mercato energetico. “Abbiamo un rapporto molto strategico con gli Stati Uniti e abbiamo stretto rapporti con la Cina e crediamo di poter colmare il divario”, ha affermato Al Jadaan.(Res)