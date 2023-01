Cina: investimenti nell’immobiliare diminuiti del 10 per cento nel 2022, primo calo dal 1999

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nel comparto immobiliare cinese sono diminuiti del 10 per cento anno su anno nel 2022, segnando il primo calo dal 1999. È quanto si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che parlano di un declino del 9,8 per cento da gennaio a novembre. Le vendite di proprietà in termini di superficie sono diminuite del 24,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, toccando i minimi dal 1992. I cantieri aperti in termini di superficie sono diminuiti nel 2022 del 39,4 per cento su base annua, acuendo il crollo del 38,9 per cento dei primi undici mesi. Contemporaneamente, il capitale raccolto dalle società immobiliari è diminuito del 25,9 per cento anno su anno. (Cip)