Cina: immobiliare, si dimette il revisore dei conti di Evergrande

- Il revisore dei conti di Evergrande, PricewaterhouseCoopers, si è dimesso a causa di disaccordi con il colosso immobiliare cinese sulla supervisione delle sue dichiarazioni fiscali relative al 2021. È quanto si legge in una dichiarazione della società immobiliare, in cui si precisa che le controversie riguardano le tempistiche e l’ambito del lavoro necessario a valutare la continuità aziendale, tra le altre cose. Ritenuta un tempo la più prospera società immobiliare della Cina, Evergrande è attualmente al centro della crisi che ha colpito il settore, cui ha contribuito con debito offshore di oltre 22 miliardi di dollari. Cambiare revisore dei conti in questo momento potrebbe causare diverse problematiche alla multinazionale, che rischia di pubblicare in ritardo i risultati relativi al 2021 e non completare l’indagine sulla sua unità di servizi immobiliari entro il 20 settembre 2023. Nella sua lettera di dimissioni, PricewaterhouseCoopers ha precisato di non aver ricevuto informazioni su questioni relative al bilancio consolidato del gruppo per l'anno 2021. (Cip)