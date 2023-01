Cina: produzione carbone aumentata del 9 per cento annuo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione totale di carbone in Cina ha raggiunto un record di 4.496 miliardi di tonnellate nel 2022, in aumento del 9 per cento su base annua. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La produzione giornaliera è tuttavia passata dalle 13 alle 12 milioni di tonnellate da novembre a dicembre, per effetto dell’aumento dei contagi da Covid-19 tra i minatori. L’allentamento delle restrizioni disposto dal governo all’inizio di dicembre ha infatti penalizzato le società minerarie di regioni come la Mongolia Interna e la provincia settentrionale dello Shanxi, oltre che diverse fabbriche, le quali hanno registrato un gran numero di dipendenti in malattia. (Cip)