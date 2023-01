Spagna: nel 2022 +8,4 per cento di stranieri in più registrati alla Previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, l'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha registrato 190.913 iscritti stranieri, l'8,4 per cento in più rispetto all'anno precedente, portando il loro numero complessivo a 2.460.719 lavoratori. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Inclusione, della Previdenza sociale e delle Migrazioni, 826.806 iscritti stranieri sono originari di Paesi dell'Ue (33,6 per cento) e 1.633.913 di Paesi terzi (66,4 per cento). Per Paese, i gruppi più numerosi di lavoratori stranieri provengono da Romania (330.857), Marocco (305.428), Italia (158.635), Colombia (127.891) e Venezuela (125.201). Il sistema conta anche 60.676 lavoratori ucraini, 13.417 in più rispetto al gennaio 2022, prima dell'inizio della guerra. (Spm)