Qatar: inflazione a dicembre aumentata del 5,93 per cento su base annua

- L'indice dei prezzi al consumo in Qatar è aumentato del 5,93 per cento su base annua nel mese di dicembre scorso, spinto dall'aumento dei prezzi di alloggi, intrattenimento e ristoranti. Lo ha riferito “Cnbc arabia”, specificando che il tasso registrato è stato il più elevato di tutto il 2022. Sono otto le principali categorie in cui vi è stato un aumento dei prezzi. Al primo posto vi è la categoria intrattenimento e cultura, con un aumento del 25,36 per cento, seguita da abitazioni, elettricità e acqua, i cui prezzi sono saliti dell'11,9 per cento, mentre in altri quattro gruppi, guidati dal settore comunicazione, vi è stato un aumento dei prezzi pari al 3,37 per cento.(Res)