Germania: Cdu e Csu chiedono a ministra Interno Faeser di chiarire su suo futuro

- Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) chiedono alla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, di fare chiarezza sul proprio futuro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) potrebbe, infatti, rinunciare all'incarico per candidarsi alle elezioni statali che si terranno in Assia l'8 ottobre prossimo. Per i popolari, principale gruppo di opposizione al Bundestag, Faeser deve decidere “immediatamente” se rimanere al vertice del ministero dell'Interno o presentarsi al voto in Assia. La questione si fa più urgente a fronte delle dimissioni rassegnate ieri dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, esponente della SpD. Deputato della Cdu al parlamento federale, Alexander Throm ha dichiarato: “Dopo la ministra della Difesa, la ministra dell'Interno minaccia di diventare il prossimo problema del cancelliere Scholz”. Per Throm, “Faeser dovrebbe finalmente chiarire rapidamente il suo futuro politico a Berlino”. A sua volta, Stefan Mueller, deputato della Csu, ha affermato: “L'incertezza indebolisce il ministero dell'Interno”. Intanto, il cancelliere Olaf Scholz intende nominare rapidamente il successore di Lambrecht alla Difesa. L'annuncio dovrebbe giungere nella giornata di oggi. (Geb)