Iraq-Usa: premier Al Sudani incontra inviati statunitensi, Baghdad pronta a cooperare

- Il governo dell’Iraq è pronto a cooperare con “Paesi amici e fratelli” nell’interesse della popolazione. È quanto affermato dal premier iracheno Mohammed Shia al Sudani nel corso di un incontro con il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk, il coordinatore speciale della presidenza Usa per la sicurezza energetica, Amos Hochstein, e l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Iraq, Alina Romanowski. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, le parti hanno discusso dei modi per rafforzare la cooperazione tra Washington e Baghdad in diversi ambiti. L’attenzione è stata rivolta anche alla minaccia terroristica. A tal proposito, Al Sudani ha evidenziato la capacità delle forze di sicurezza irachene di raggiungere stabilità, mentre McGurk ha espresso la disponibilità del proprio Paese a fornire consulenza nella lotta contro lo Stato islamico.(Res)