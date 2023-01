Iraq: presidente Rashid a Davos per discutere di sostegno al settore idrico e agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato iracheno, Abdul Latif Rashid, si è recato a Davos, in Svizzera, per partecipare all’incontro annuale del World Economic Forum, che ha avuto inizio ieri. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo cui il presidente incontrerà, nel corso dell’evento che durerà fino al 20 gennaio, leader e capi di istituzioni economiche per discutere di una serie di questioni e per mettere in luce la stabilità economica di cui gode l’Iraq, al fine di incoraggiare gli interlocutori stranieri a investire nel Paese mediorientale. Secondo la stessa fonte, poi, Rashid discuterà del sostegno al settore agricolo iracheno e della gestione degli impianti idrici.(Res)