Iraq-Usa: inviato Washington in visita in Kurdistan, necessario risolvere divergenze con Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario sanare le divergenze tra il governo di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan iracheno sulla base della Costituzione e del federalismo. È quanto sottolineato dal coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk, durante i colloqui con il presidente della regione Nechirvan Barzani. Secondo quanto riferito dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, l’inviato statunitense ha espresso la disponibilità del suo Paese a “rafforzare le relazioni sia con Baghdad che con Erbil” soprattutto nel settore energetico. Barzani, dal canto suo, ha affermato che il nuovo esecutivo iracheno, entrato in carica nell’ottobre 2022, potrebbe fornire opportunità per risolvere le questioni irrisolte tra Erbil e Baghdad. (Res)