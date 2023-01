Regno Unito: ministra Istruzione "estremamente delusa" dallo sciopero degli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione del Regno Unito, Gillian Keegan, si è detta "estremamente delusa" dalla decisione del sindacato degli insegnanti Neu di prendere parte a sette giorni di scioperi nelle scuole programmati per febbraio e marzo. Keegan ha dichiarato: "Sono estremamente delusa soprattutto per i genitori e i bambini". "Speriamo, per contestualizzare, che sia solo uno dei sindacati. Abbiamo emesso delle linee guida ieri sera e speriamo che si possano tenere aperte quante più scuole possibile per quanti più bambini possibile", ha aggiunto. (Rel)