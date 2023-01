Lazio 2023: M5s Roma, D'Amato ha memoria corta, è stata Raggi a volere Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali Alessio D'Amato, che accusa la precedente Giunta capitolina di aver considerato come 'dei problemi' i grandi eventi, ha la memoria un po' corta". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5s e lista civica "Raggi". "Forse D'Amato ignora che è stata proprio la precedente amministrazione Raggi a creare una squadra e ad avviare, sin dal 2020, le procedure per poter chiedere di ospitare Expo nel 2030, commissionando a tal fine lo studio alla Luiss che ha battezzato un potenziale indotto di circa 50 mld per la città: studio che si è del resto rivelato fondamentale per avviare la cooperazione con il precedente Governo e il ministero degli Esteri allora guidato da Luigi Di Maio - continua la nota del M5s -. Si nota come D'Amato, preso forse dal furore agonistico per la competizione elettorale, sul tema sia piuttosto impreparato e si lasci andare ad affermazioni del tutto erronee".(Com)