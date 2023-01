Fvg: Massimo Moretuzzo sarà candidato centrosinistra a elezioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea regionale del Partito democratico in Friuli Venezia Giulia, riunita ieri sera a Palmanova, ha dato il via libera alla candidatura di Massimo Moretuzzo, capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l'autonomia, per le prossime elezioni regionali. Il candidato del centrosinistra che sfiderà Massimiliano Fedriga il 2 e 3 aprile è sostenuto da un’ampia coalizione. Ne fanno fanno parte, oltre al Pd, Unione slovena, Patto per l’Autonomia, Civica Fvg, Open, Alleanza Verdi Sinistra italiana, Articolo Uno, Movimento 5 stelle e Partito socialista. (Frt)