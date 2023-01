Iraq-Arabia Saudita: colloquio tra ministri Esteri a Davos, focus su sicurezza e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq e l’Arabia Saudita sono intenzionati a rafforzare le relazioni bilaterali per realizzare le aspirazioni dei propri popoli e a potenziare gli sforzi congiunti per garantire sicurezza e stabilità in Medio Oriente. È quanto emerso da un colloquio tra il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, e l’omologo iracheno, Fuad Hussein, incontratisi a margine del World Economic Forum in corso a Davos, in Svizzera. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, le parti hanno passato in rassegna lo stato dei rapporti tra Riad e Baghdad e rivolto l’attenzione ad alcuni dei temi dell’agenda di Davos 2023, tra cui lo sviluppo sostenibile a livello globale.(Res)