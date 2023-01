Marocco-Yemen: firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione tra parlamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento marocchino, Rachid Talbi Alami, e l'omologo yemenita, Sultan Said al Barakani, hanno firmato, ieri a Rabat, un memorandum d'intesa volto a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni legislative dei due Paesi. Lo ha riferito il parlamento marocchino in un comunicato secondo cui nel protocollo d'intesa, firmato a margine dei colloqui tenuti dalle due parti presso la sede del parlamento, è stata sottolineata "la volontà di rafforzare l'amicizia tra i popoli del Marocco e dello Yemen, e di ampliare la cooperazione parlamentare tra le parti". In base a quanto stabilito nel memorandum, le due parti contribuiranno allo sviluppo dei legami politici, economici, culturali e scientifici tra il Marocco e lo Yemen e si impegneranno, secondo le proprie competenze, a rafforzare la cooperazione attraverso un dialogo e consultazioni su base regolare, nel quadro degli interessi comuni. (segue) (Mar)