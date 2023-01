Marocco-Yemen: firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione tra parlamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamenti marocchino e yemenita si sono poi impegnati a scambiarsi informazioni sulle attività legislative e le migliori pratiche relative all'adozione di leggi, attraverso pubblicazioni ufficiali e documenti di interesse comune, in conformità con la legislazione di entrambi i Paesi, mentre si adoperano per incoraggiare lo scambio di visite a livello di presidenza delle due istituzioni, e favorire l'interazione tra le commissioni permanenti e i gruppi di amicizia parlamentari. Le due parti, inoltre, si scambieranno opinioni su temi di interesse comune in sedi internazionali. Durante la sua visita in Marocco, il presidente parlamentare yemenita è stato anche ricevuto dal ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita. Durante gli incontri, Al Barakani ha affermato la posizione del suo Paese a favore della "sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale", secondo quanto riferito dai media marocchini. (Mar)