Lavoro: Fp Cgil, a Villa Speranza contratti ingiusti, chiesto incontro a Università Cattolica Roma

- Durante il presidio indetto da FP e Uil, ieri, le organizzazioni sindacali hanno richiesto la convocazione di un incontro rispetto quanto sta accadendo nell'Hospice di Villa Speranza, "dove si è scelto di applicare un contratto sottoscritto da due sindacati più sensibili alle richieste datoriali che diversifica i trattamenti economici in base al mercato, ignorando e non valorizzando le figure professionali, e che non risolve i problemi causati in questi anni dall'ingiusta applicazione del contratto Aris Rsa". E' quanto si legge in una nota di Fp Cgil e Uil. "Sulla vicenda ci aspettiamo che l'Università Cattolica, proprietaria di Villa Speranza, faccia chiarezza e metta in campo le scelte necessarie affinché si rispetti la corretta applicazione contrattuale uscendo da una condizione che vede la sostanziale creazione di lavoratori di serie A e di serie B. In attesa di risposte la mobilitazione continua", conclude il sindacato. (Com)