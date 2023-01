Fvg: incidente su A4 tra Latisana e Porpetto, uomo trasportato in elisoccorso a Udine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente tra un furgone e un camion si è verificato questa mattina sulla A4, nel tratto compreso tra Latisana e Porpetto, in direzione Trieste, all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Un uomo è stato trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo aver riportato traumi agli arti inferiori. Sul posto un’ambulanza e i Vigili del fuoco di Latisana, il personale dell'autostrada e la polizia stradale. (Frt)