Ue: Dombrovskis, task force a lavoro con Stati Uniti su legge anti inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo evidenziato gli aspetti problematici della legge contro l'inflazione degli Stati Uniti alla nostra controparte. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Per quanto riguarda la legge sulla riduzione dell'inflazione, ovviamente ci sono aspetti problematici e li abbiamo evidenziati in modo coerente con le nostre controparti statunitensi", ha detto in vista dell'incontro che avrà oggi con Katherine Tai, rappresentante per il commercio degli Stati Uniti. "Stiamo lavorando attraverso la task force e, ovviamente, anche a livello di sensibilizzazione, per rispondere a queste preoccupazioni", ha aggiunto, specificando che da Washington ci sono alcuni ritardi nell'applicazione della legge. "Le linee guida per l'implementazione sono state ritardate. Questo ci dà un po' più di tempo per discutere su alcuni elementi, ma allo stesso tempo dobbiamo essere realistici: il lavoro della task force non risolverà tutti i nostri problemi sulla legge sulla riduzione dell'inflazione. Dovremo poi vedere quale sarà la risposta politica dell'Ue", ha concluso. (Beb)