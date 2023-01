Marocco: premier Akhannouch partecipa alla settimana della sostenibilità di Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Marocco, Aziz Akhannouch, insieme a diversi capi di Stato e di governo a livello internazionale, ha partecipato alla cerimonia di apertura della quinta sessione della settimana della sostenibilità di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo hanno riferito i media marocchini affermando che la delegazione guidata dal premier ha incluso Leila Benali, ministra della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile, e l'incaricato d'affari dell'ambasciata del Marocco ad Abu Dhabi. Nell’occasione, Akhannouch ha sottolineato, in una dichiarazione all'agenzia di stampa ufficiale "Map", l'importanza della presenza del Marocco in un evento globale di tale portata, parte dei preparativi degli Emirati Arabi Uniti per la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28), in programma a partire dal 30 novembre 2023 nel Paese del Golfo. Secondo Akhannouch, durante la Cop 28 si darà seguito alle decisioni delle precedenti conferenze sul clima, in particolare quella di Parigi e di Marrakesh.(Mar)