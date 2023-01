Roma: M5s-CR, stadio Flaminio dimenticato, da Gualtieri nulla di fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impasse senza fine per lo Stadio Flaminio, abbandonato nel degrado e nella totale indifferenza della Giunta Gualtieri. L'ultima fotografia oggi ci mostra l'area circondata da ogni genere di rifiuti, con i resti di un camper bruciato e lasciato lì da tre mesi". Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5s e lista civica "Virginia Raggi - Ecologia e Innovazione". "Quale futuro immagina l'attuale Amministrazione Pd per quest'opera architettonica di grande valore storico e strategico? Al di là delle prospettive di tanto in tanto annunciate come veri rilanci delle infrastrutture romane, non sembra esserci nulla di concreto - continua la nota -. Anzi, a oggi, il solo atto dell'Assessore Onorato rimane la sorprendente bocciatura dell'importante progetto dell'Amministrazione Raggi, l'unico, dopo decenni, presentato e portato avanti per la reale riqualificazione del capolavoro Nervi. Si trattava di un progetto di partenariato pubblico-privato, anche con l'As Roma Nuoto. Il nostro Piano di Conservazione, poi, avrebbe valorizzato sia lo stadio che tutta la zona circostante, in un'ottica 'green'. Nonostante tutto, continuiamo ad auspicare che il nostro costante lavoro per il risanamento conservativo dei grandi impianti della città, per un'ampia rigenerazione urbana e per Roma Capitale dello Sport sia ripreso e proseguito. La salvaguardia di una struttura simbolica, qual è lo stadio Flaminio, sia un tassello importante nell'ambito dei molti interventi necessari per la Capitale e per gli eventi mondiali che ospiterà", conclude la nota del M5s.(Com)