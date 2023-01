Algeria: segretario generale ministero Esteri riceve consigliere ministero Difesa britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Affari esteri dell'Algeria, Ammar Blani, ha ricevuto, ieri presso la sede del dicastero, il consigliere per il Medio Oriente e il Nord Africa del ministero della Difesa britannico, generale Martin Elliott Sampson. Lo ha riferito il ministero algerino, affermando che i colloqui hanno riguardato "i modi per rafforzare ed espandere la cooperazione bilaterale esistente tra i due Paesi amici, in particolare nei settori della difesa e della sicurezza”, oltre alla cooperazione scientifica e tecnica e in materia di economia e investimenti. Sampson ha sottolineato "la grande importanza che il Regno Unito attribuisce allo sviluppo di proficue relazioni di cooperazione e partnership win-win con l'Algeria, in virtù della sua prestigiosa posizione internazionale e delle sue promettenti capacità a livello politico, economico e militare, nonché per gli illustri contributi e il ruolo pionieristico che Algeri svolge in vari ambiti nel continente e gli sforzi internazionali volti a garantire stabilità e sicurezza in Nord Africa e nella regione del Sahel". Le due parti hanno sottolineato l'importanza di preparare i prossimi importanti eventi bilaterali, in particolare la seconda sessione del dialogo strategico che si terrà nel corso di quest’anno. L’attenzione è stata anche rivolta a questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare la situazione in Libia, in Mali e nella regione del Sahel in generale, oltre alla questione del Sahara occidentale.(Ala)