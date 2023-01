Algeria-Italia: il ministro dell'Industria algerino riceve delegazione gruppo Adler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria algerino, Ahmed Zaghdar, ha incontrato il direttore generale del gruppo italiano Adler, Paolo Scudieri, in visita in Algeria con una delegazione dell’azienda specializzata in componentistica e sistemi per il comfort acustico e termico e per l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni. Lo riferisce una nota del ministero dell’Industria algerino. Durante l’incontro con la delegazione del gruppo Adler, Zaghdar ha parlato delle opportunità che l'Algeria possiede, siano esse naturali, geografiche, economiche e umane, che le consentono di attrarre i progetti più grandi per soddisfare le esigenze del mercato locale e l'orientamento all'export verso i mercati arabi e africani. Il ministro algerino ha sottolineato la volontà dell'Algeria di stabilire solide e diversificate partnership con gli italiani in molti settori industriali, agricoli ed energetici. Tra i temi discussi durante questo incontro, l'industria alimentare, tessile e meccanica, che costituiscono opportunità di proficua collaborazione per entrambe le parti, secondo quanto riferisce la nota del ministero algerino.(Ala)