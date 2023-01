Bosnia: esponente musulmano, Paese si sta muovendo "in modo inarrestabile" verso Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina si sta muovendo "in modo inarrestabile" verso l'adesione alla Nato. Lo ha dichiarato l'esponente musulmano della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic, dopo l'incontro di ieri con il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, a Bruxelles. Lo riporta il sito informativo "Klix". "Dopo il colloquio odierno con Stoltenberg, ho notizie positive e incoraggianti per tutte le persone in Bosnia Erzegovina. Il Paese non è solo e si sta muovendo inarrestabilmente verso la Nato", ha affermato Becirovic, il quale ha aggiunto che la sua visita a Bruxelles, oltre a quello simbolico, ha anche un significato pratico. "Farò tutto quanto è in mio potere affinché la Bosnia Erzegovina entri nella Nato e nell'Unione Europea il prima possibile. Questi sono i nostri obiettivi strategici", ha sottolineato il leader musulmano. "Ho avviato un nuovo approccio all'intensificazione dell'integrazione della Bosnia Erzegovina nell'Alleanza e ho suggerito a Stoltenberg di elaborare insieme una road map per una nostra più veloce adesione", ha rimarcato Becirovic. "Nessuna delle road map di cui parla Becirovic è passata al vaglio della presidenza. Tutte le buone notizie inviate da Bruxelles dall'esponente musulmano della presidenza sono probabilmente solo un bene per le persone che la pensano allo stesso modo. Non sono buone notizie per la Bosnia Erzegovina, almeno non finché la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ne fa parte", ha commentato il presidente dell'entità, Milorad Dodik.(Seb)