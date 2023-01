Tunisia: presidente Saied a delegazione Davos, chiarire la situazione finanziaria e monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha tenuto una sessione di lavoro al palazzo di Cartagine con la premier Najla Bouden, la ministra delle Finanze Siham Namsia, e il governatore della Banca centrale Marouane Abassi. Lo ha riferito la presidenza specificando che l'incontro ha riguardato la partecipazione della delegazione tunisina alla sessione annuale del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. A tal proposito, Saied ha sottolineato la necessità per i delegati di chiarire la situazione finanziaria e monetaria della Tunisia, tenendo conto anche delle condizioni sociali. Per il capo dello Stato tunisino, gli equilibri finanziari perseguiti da tutti i Paesi "non si basano solo su entrate e uscite, ma anche su basi di giustizia sociale, come prevede la Costituzione del 25 luglio 2022".(Tut)