Tunisia-Emirati: colloqui tra ministri Energia, focus su cooperazione bilaterale

- La ministra dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia della Tunisia, Neila Gonj, ha tenuto una sessione di lavoro bilaterale con il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati, Suhail al Mazroui, a margine dell'inaugurazione ufficiale della Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi, in corso negli Emirati Arabi Uniti sotto l’egida del presidente Mohammed bin Zayed al Nahyan, e alla presenza di capi di Stato, di governo e ministri designati. Secondo quanto riferito dai media tunisini, la ministra ha incontrato alcuni omologhi mentre ha discusso con Al Mazroui le prospettive di cooperazione bilaterale nel campo dell'energia e delle rinnovabili. I due ministri hanno concordato di istituire un quadro di cooperazione tecnica che consenta lo scambio di esperienze tra i due Paesi, in particolare nel settore dell'elettricità e nello sviluppo delle reti, per la produzione di elettricità da rinnovabili e nella produzione di idrogeno verde. I due ministri hanno poi mostrato apprezzamento per il livello delle relazioni commerciali tra Tunisi e Abu Dhabi nel campo dello zolfo e in altri settori di cooperazione.(Tut)