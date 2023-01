Algeria: ministro Esteri discute con omologo Finlandia dell’incontro Africa-Paesi nordici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo finlandese, Pekka Haavisto. Lo ha riferito il dicastero algerino in un comunicato, secondo cui i due ministri hanno discusso dei preparativi per la ventesima riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi africani e nordici, che si terrà in primavera ad Algeri. Durante il colloquio, i due ministri hanno mostrato apprezzamento “per la qualità dei legami storici tra i propri Paesi, caratterizzati da amicizia e solidarietà”, anche alla luce della ricorrenza del 60esimo anniversario dall'istituzione delle relazioni questo mese. Lamamra e Haavisto si sono poi confrontati su una serie di questioni regionali e internazionali, e hanno parlato dei prossimi appuntamenti multilaterali di interesse comune.(Ala)