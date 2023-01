Pakistan-India: Sharif invita Modi a un dialogo “serio e sincero” e ipotizza mediazione Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha invitato l’omologo dell’India, Narendra Modi, a intraprendere un serio confronto per risolvere le questioni pendenti tra i due Paesi, a cominciare da quella del Kashmir, e ha proposto un ruolo di mediazione per la leadership degli Emirati Arabi Uniti. “Siamo vicini e anche se non lo siamo per scelta lo siamo per sempre e sta a noi vivere pacificamente e progredire oppure litigare e perdere tempo e risorse. Il Pakistan ha imparato la lezione. Abbiamo avuto tre guerre con l’India e la conseguenza è che ciò ha portato più miseria, disoccupazione, povertà”, ha affermato il premier pachistano in un’intervista all’emittente televisiva “Al Arabiya”. “Noi abbiamo imparato la lezione e vogliamo vivere in pace con l’India, a condizione che siamo in grado di risolvere i nostri veri problemi. Questo è molto importante. Pertanto il mio messaggio alla leadership indiana, al primo ministro Modi, è: sediamoci a un tavolo e parliamo in modo serio e sincero per risolvere i nostri punti scottanti come il Kashmir”, ha dichiarato il leader di Islamabad. (segue) (Inn)