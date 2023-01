Pakistan-India: Sharif invita Modi a un dialogo “serio e sincero” e ipotizza mediazione Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sharif ha poi ricordato che l’India nel 2019 ha revocato l’autonomia ai kashmiri e ha sollevato il problema delle “minoranze maltrattate” nel Paese vicino. “Non voglio andare nei dettagli (…) Ma questo deve finire”, ha detto. “Un messaggio deve girare intorno al globo: che l’India è pronta a dialogare. E noi siamo più che pronti”, ha proseguito il primo ministro del Pakistan. Sharif ha esortato a investire nello sviluppo, invece di “sprecare risorse in munizioni e bombe” e ha messo in guardia dai rischi di un nuovo conflitto: “Siamo entrambe potenze nucleare armate fino ai denti e Dio non voglia che scoppi una guerra”. Il premier pachistano, infine, ha riferito di aver parlato della questione col presidente emiratino, Mohammed bin Zayed, nella sua recente visita negli Emirati: “È un fratello del Pakistan e ha buone relazioni anche con l’India. Può giocare un ruolo molto importante nel portare i due Paesi a sedersi a un tavolo”. (Inn)