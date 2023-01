Russia: Fsb arresta spia ucraina in Ossezia settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza federale (Fsb) ha arrestato nella regione russa di Ossezia settentrionale un cittadino di uno dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) accusato di spionaggio per l'Ucraina. E' quanto riferito dal dipartimento locale dell'Fsb. Le forze dell'ordine hanno trovato le prove sul cellulare dell'arrestato della comunicazione con la parte ucraina. Secondo l'Fsb, l'uomo in stato di fermo avrebbe trasferito delle informazioni sulle posizioni dell'equipaggiamento militare delle forze russe. (Rum)