Pa: Funzioni centrali e medici, riprende dialogo con parti sociali per rinnovo contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’impegno del Dipartimento della Funzione pubblica per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato l’atto di indirizzo per i dirigenti delle funzioni centrali e ha approvato l’atto per quelli della sanità. Lo riferisce il Dipartimento della Funzione pubblica in una nota, spiegando che il rinnovo per l’area dirigenziale delle funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici) riguarda 4.137 dirigenti e 2.009 professionisti. Quello dell’area sanità 134.635 dirigenti, di cui circa 120 mila sono medici. Le trattative con le parti sociali entrano ora nel vivo: l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, ha convocato i sindacati per i primi giorni di febbraio. “A fine 2022, questo governo ha concluso accordi attesi da tempo, con la firma definitiva per il rinnovo di tre contratti nazionali di comparti fondamentali per il Paese come sanità, istruzione ed enti locali. Una accelerazione importante nella conclusione della tornata contrattuale 2019-2021, che ha introdotto benefici economici per circa 2,2 milioni di dipendenti, circa l’85 per cento del personale, con un investimento di 5 miliardi di euro”, ha ricordato il ministro Zangrillo. “Il dialogo con le parti sociali riprende in questo nuovo anno con ancora maggiore impegno”, ha aggiunto. (segue) (Com)