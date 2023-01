Pa: Funzioni centrali e medici, riprende dialogo con parti sociali per rinnovo contratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’11 gennaio - prosegue la nota - sono riprese le trattative per la parte normativa, e una residuale parte economica, del contratto comparto Istruzione e ricerca, che interessa 1,2 milioni di dipendenti, mentre adesso è la volta dei contratti della dirigenza. Per quanto riguarda l’area delle Funzioni centrali, l’atto di indirizzo offre particolare attenzione ad aspetti quali la formazione, il tema del merito attraverso l’incentivazione della performance organizzativa e individuale, il welfare professionale e la parità di genere. Per quanto riguarda l’area Sanità, i medici del servizio pubblico riceveranno tutti gli arretrati dovuti. La contingente carenza di personale medico, soprattutto in alcuni ambiti specialistici, e il fenomeno delle dimissioni volontarie determinano la necessità di interventi a livello economico e operativo anche per limitare, per quanto possibile, le esternalizzazioni. L’atto di indirizzo risponde quindi all’esigenza di incentivare l’ingresso nel Sistema sanitario nazionale dei giovani e di fidelizzare i professionisti che già vi operano, prevedendo sviluppi di carriera, ma anche una migliore armonizzazione tra lavoro e vita privata. “Il governo porrà un’attenzione particolare al comparto utilizzando tutti gli strumenti finanziari possibili per investire risorse in un settore strategico come quello della salute pubblica. Due anni di pandemia ci hanno insegnato tanto, faremo tesoro della criticità emerse non dimenticando l’eccezionalità di una situazione emergenziale a cui non eravamo preparati”, ha proseguito il ministro Zangrillo. “Guardiamo dunque al futuro con senso di responsabilità, per avviare una nuova stagione contrattuale, in un confronto costruttivo con le parti sociali, che tenga conto del particolare momento in cui viviamo”, ha concluso. (Com)