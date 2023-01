Germania: Kiesewetter (Cdu), no a generale come ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, Roderich Kiesewetter si oppone alla nomina di un generale a ministro della Difesa della Germania a seguito delle dimissioni rassegnate ieri da questo incarico da Christine Lambrecht. All'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente dei popolari ha dichiarato: “Nella nostra democrazia, dovremmo evitare che i generali vengano coinvolti nelle dispute di partito”. Inoltre, la Germania ha bisogno di generali che diano alla politica “consigli militari non filtrati”. Per Kiesewetter, la “separazione” tra autorità civili e militari “dovrebbe essere mantenuta”. Allo stesso tempo, è decisivo che al vertice della Difesa si insedi “qualcuno con il cuore per le Forze armate” e capace di attuare coerentemente la “svolta epocale” impressa dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. Il successore di Lambrecht dovrebbe essere annunciato da Scholz nel pomeriggio. Intanto, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, il verde Robert Habeck, continua ad aspettarsi un governo fondato sul rispetto della parità di genera. A sua volta, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la presidente della commissione Difesa del Bundestag, la deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp) Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ha escluso di assumere l'incarico di ministra della Difesa. “Il cancelliere sceglierà qualcuno che sia un socialdemocratico” come Lambrecht, ha dichiarato Strack Zimmermann. (Geb)