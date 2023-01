Pnrr: Mase, approvate regole per incentivare produzione biometano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha emanato il decreto che approva le regole applicative per accedere agli incentivi sull’immissione di biometano nella rete del gas naturale. Lo riferisce il Mase in una nota, spiegando che l’atto, predisposto con il supporto del Gse, rientra tra le azioni previste per dare attuazione alla misura del Pnrr che sostiene la produzione di biometano, sia attraverso nuovi impianti che mediante riconversione di strutture esistenti di biogas. “L’impulso alla produzione di biometano – ha affermato il ministro Gilberto Pichetto – va nella direzione di accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia, contribuendo alla nostra sicurezza energetica anche con una produzione nazionale rinnovabile, legata alla forte vocazione agricola di una parte consistente del nostro territorio”. Con l’assegnazione di contributi in conto capitale per gli investimenti e tariffe incentivanti per la produzione netta di biometano, per oltre 1,7 miliardi di euro, si stima di promuovere una capacità produttiva di circa due miliardi di metri cubi l'anno entro il 2024, dieci volte in più rispetto all'attuale produzione. Le regole applicative contenute nel decreto del 13 gennaio scorso contengono, in particolare, gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste, i modelli per le istanze di partecipazione, la documentazione da inviare per la verifica del rispetto dei requisiti, i contratti-tipo da stipulare tra il Gse e i soggetti richiedenti. La prima procedura competitiva per l’accesso agli incentivi verrà avviata già nel primo trimestre di quest’anno. (Rin)