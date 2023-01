Olimpiadi: Salvini, gran parte delle opere sarà pronta per il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina hanno accumulato ritardi anche gravi. Lo ammette il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una intervista al "Sole 24 Ore", sottolineando di aver trovato, appena entrato al ministero, "117 opere commissariate, ferme anche per 15 anni. Stiamo cercando di correre come matti. Ho convocato una cabina di regia al Pirellone con il Coni e i ministeri coinvolti. Ci sono da mettere a terra le date anche sul Pnrr, e anche su questo sappiamo già realisticamente che alcune opere non arriveranno in tempo. Cercheremo di correre". Per quanto riguarda le Olimpiadi invernali, Salvini garantisce che "la maggior parte delle opere sarà pronta". Nessuna assicurazione sui tempi. È chiaro dunque che la situazione delle strade venete, di competenza dell'Agenzia per le Infrastrutture delle Olimpiadi del 2026 e anch'esse tra le tante commissariate, è alquanto critica. Le due strade da sole valgono quasi 500 milioni, di cui oltre la metà assegnati da Anas (soprattutto per la variante del Longarone). Ma non si è riusciti comunque ad andare avanti con la programmazione. Poi c'è un paradosso, evidenziato dal ministro, proprio su alcune opere per i Giochi invernali: "alcune infrastrutture erano state contrattualizzate già in ritardo, con consegna prevista per il 2027, paradossale per un'Olimpiade che si svolgerà nel 2026. Qualcosa è chiaro che non ha funzionato. Ma ora la corsa contro il tempo va fatta soprattutto per le strade". (segue) (Res)