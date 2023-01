Olimpiadi: Salvini, gran parte delle opere sarà pronta per il 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui ritardi, promette Salvini, si potrà intervenire meglio con il nuovo codice degli appalti, che verrà approvato a fine marzo. "C'è chi pensa che la corruzione si contrasti con una lunga procedura di controlli, io penso il contrario: meno uffici in cui le pratiche girano, meno probabilità di incontrare corrotti e corruttori". Infine, il tema della direttiva europea che a breve potrebbe imporre di elevare gli standard energetici di tutti gli edifici in Europa, operazione da realizzare nel 2023. "Siamo in ritardo anche qui, perché non si è fatto niente prima? Ora stiamo lavorando sulle alleanze europee per evitare che la norma passi, da soli sarebbe già una battaglia persa. Ma bloccarla sarà difficile. Cerchiamo almeno agevolazioni attraverso accordi con i privati. Ma va detto che secondo noi l'inquinamento non si combatte solo con noi, siamo piccoli rispetto a chi inquina davvero, ovvero Cina e India", ha concluso Salvini. (Res)