Autonomia: Calderoli, serve almeno un anno (2)

- Il timore è che Fd'I e FI vogliano evitare di puntare così forte sull'Autonomia che non solo avvantaggerebbe la Lega ma potrebbe scontentare i loro elettori del Sud: "Questa storia della Lega che vuole fare in fretta per vincere le Regionali non ha senso. Ho presentato il mio testo il 29 dicembre all'esame degli uffici necessario perché approdi in Consiglio dei ministri, ora tutti insieme faremo un cronoprogramma, poi andrà in Cdm. Quale sarebbe la forzatura? Sulla polemica che il Sud sarebbe svantaggiato, mi si dica un solo punto del mio testo da cui si evince che si danneggiamo le regioni meno ricche, una riga, un comma. Si parla solo per parlare! È il sistema attuale che ha permesso una sperequazione netta, anche per questo bisogna cambiare". Quanto a Roma Capitale: "Nella mia riforma sul federalismo fiscale, per decreto legislativo già attribuivamo a Roma funzioni particolari. Poi per renderla una sorta di città-Stato come credo sia opportuno, serve una riforma costituzionale, e questa non è materia che tratto io. Detto ciò, vorrei anche che sul territorio gli enti locali magari si occupino perbene di rifiuti a Roma come si fa a Bergamo", ha concluso Calderoli. (Res)